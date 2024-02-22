Очередное снятие санкций с россиян
Страны ЕС пришли к согласию относительно того, чтобы снять ограничения с Аркадия Воложа. Поэтому, соучредитель Яндекса вскоре должен покинуть санкционный список.
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Об этом журналистам сообщили три источника, которые связаны с обсуждением и знают ситуацию изнутри. Ожидается, что санкции с соучредителя Яндекса должны снять после 15 марта.
С начала полномасштабного вторжения Аркадий Волож не высказывал свое мнение о войне. Лишь в августе 2023 года он заявил, что она "варварская".
Сейчас Воложу принадлежит 8,5% доли в Yandex NV, он владеет ею через семейный траст. Однако права голоса в компании у него нет.
Также сообщается, что он вообще имеет план разорвать все связи с российским Яндексом. Это стало возможным благодаря тому, что в начале февраля появились покупатели на российские активы компании Yandex NV.
Напомним, недавно Канада сняла санкции с 4 граждан России. Среди них – бывшая жена Михаила Фридмана, бывшие заместители председателя "Сбербанка" и член Совета директоров "Газпрома".