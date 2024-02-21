Росіяни організували мережу з відмивання грошей

Берлінська Генеральна прокуратура повідомила про те, що розкрила російсько-євразійську мережу з відмивання грошей. Йдеться про грошові потоки на десятки мільйонів євро, походження яких намагалися приховати.

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У рамках розслідування вже провели обшуки у 58 житлових та комерційних приміщеннях. Вони розташовані на територіях федеральних земель Берліна, Бранденбурга, Баден-Вюртемберга і Саксонії. Також обшуки були проведені в Латвії та на Мальті – тут були залучені слідчі Євроюсту та Європолу.

Під час обшуків вдалося вилучити ділові документи, мобільні телефони та електронні носії даних. Загалом у справі 11 обвинувачених, їх вік – від 31 до 58 років. Інших подробиць прокуратура наразі не повідомляє.

Боротьба з російськими злочинцями триває не лише у Німеччині. Нещодавно з'явилася інформація, що у Франції конфіскують майно, яке належить російському "Газпрому".

Мережа була утворена приблизно у липні 2021 року на базі мальтійської фінансової установи. Відмиванням грошей займалися численні підставні керівники. На думку слідчих, переважно злочинна група провадила свою діяльність з Берліна та Риги.

У Брандебурзі вже вдалося затримати одного обвинуваченого. Також у ході розслідування заморожені гроші на 8 рахунках на Мальті.