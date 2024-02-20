Що відбулося у Франції

У французькому містечку Рокбрюн-Кап-Мартен, що знаходиться неподалік Монте-Карло, проведено арешт вілли Maria Irina. Ця нерухомість належить російсько-вірменському мільйонеру Самвелу Карапетяну. Він придбав маєток у 2016 році.

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Однак, французькі слідчі називають Карапетяна формальним власником. На думку розслідувачів, особняком володіє саме компанія "Газпром".

Вартість маєтку оцінюється у 120 мільйонів євро. Це і не дивно, адже на території знаходяться:

основний будинок;

3 басейни;

тенісний корт;

вертолітний майданчик;

та інші забудови.

Цікаво, що раніше вілла мала назву Villa del Mare, однак росіян перейменував її у Villa Maria Irina.

Що відомо про конфіскацію

Підрозділ паризької прокуратури Junalco, який бореться з організованою злочинністю, називає договір про покупку Карапетяном вілли фіктивним. Угода про заморожування права власності була ухвалена ще 12 лютого. Ця конфіскація особняка є найбільшою у Франції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фіктивною угоду з Карапетяном називають недарма. Адже слідство повідомляє, що російський бізнесмен купив акції Maritime Villa Holding SNC завдяки кредитним коштам від "Газпрому". Карапетян взяв у Газпромбанку 115 мільйонів євро саме під заставу вілли Maria Irina.

Станом на тепер, маєтком керує французька агенція з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc). Поки триває слідство, надалі суд може націоналізувати особняк і виставити на продаж.