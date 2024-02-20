На 52 секунди швидше

Таке нововведення має на меті полегшити процес відправлення посилок для регулярних користувачів послугами "Нової пошти". Згідно з даними компанії, "коробкомат" здатен забезпечити продаж одиниці пакування всього за вісім секунд, тоді як зазвичай покупка коробки в офісі займає близько хвилини.

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Окрім цього, в автоматах будуть доступні до придбання інноваційні типи коробок, які можна легко зібрати без використання скотчу. Кожен такий автомат матиме запас до 100 штук пакувань, пропонуючи чотири різні типи коробок для відправлень вагою до 3 кг.

Зауважте! Попри те, що вартість нових коробок на 30% вища в порівнянні зі стандартними, в "Новій пошті" вважають, що це інвестиція в додаткову вартість для споживачів, пропонуючи їм більш зручний і ефективний спосіб підготовки посилок до відправлення.

Значні податки

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що група NOVA (Нова пошта) сплатила в Україні 10,7 мільярда гривень податків.

У 2023 році група NOVA, до якої входить "Нова пошта", сплатила до державного та місцевих бюджетів сумарно 10,7 мільярда гривень у вигляді податків та зборів.

Цікаво! Цей показник на 50% перевищує суму, сплачену компанією за 2022 рік. З цієї загальної суми, "Нова пошта" внесла внесок у розмірі 8,7 мільярда гривень, тоді як її підрозділ NovaPay сплатив 1,2 мільярда гривень.

2023 рік також став рекордним для групи NOVA (Нова пошта) з погляду інвестицій у її розвиток на території України. Загальний обсяг інвестицій досяг 5,3 мільярда гривень, що є більш ніж подвійним зростанням порівняно з інвестиційним бюджетом 2022 року, який склав 2,1 мільярда гривень.