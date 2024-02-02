Також 2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA (Нова пошта) в Україні. Він склав 5,3 мільярда гривень. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 мільярда гривень).

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Рівень віри Нової пошти у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 мільярдів гривень.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій – 2,4 мільярда гривень – було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження – 1400. При цьому, попри різницю об'ємів, доставка відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат – розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку ми вклали 1,1 мільярда гривень. У результаті мережа Нової пошти в Україні вже налічує понад 27 000 точок сервісу. Мета розширення мережі – крокова доступність відділення або поштомату для українців, а отже, зручність користування,

– розповіли у групі NOVA.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, аби зробити їх зручними та безбар'єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників – 1,2 мільярда гривень.



Інвестиції групи NOVA у 2023 році / Інфографіка групи NOVA

"На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів ми спрямували 233 мыльйони гривень, на IT та R&D – 338 мільйонів гривень, на розвиток напряму фулфілменту – 17 мільйонів", – додали у групі NOVA.