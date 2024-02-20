На 52 секунды быстрее

Такое нововведение имеет целью облегчить процесс отправки посылок для регулярных пользователей услугами "Новой почты". Согласно данным компании, "коробкомат" способен обеспечить продажу единицы упаковки всего за восемь секунд, тогда как обычно покупка коробки в офисе занимает около минуты.

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Кроме этого, в автоматах будут доступны к приобретению инновационные типы коробок, которые можно легко собрать без использования скотча. Каждый такой автомат будет иметь запас до 100 штук упаковок, предлагая четыре различных типа коробок для отправлений весом до 3 кг.

Обратите внимание! Несмотря на то, что стоимость новых коробок на 30% выше по сравнению со стандартными, в "Новой почте" считают, что это инвестиция в дополнительную стоимость для потребителей, предлагая им более удобный и эффективный способ подготовки посылок к отправке.

Значительные налоги

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 миллиардов гривен налогов.

В 2023 году группа NOVA, в которую входит "Новая почта", уплатила в государственный и местные бюджеты суммарно 10,7 миллиарда гривен в виде налогов и сборов.

Интересно! Этот показатель на 50% превышает сумму, уплаченную компанией за 2022 год. Из этой общей суммы, "Новая почта" внесла вклад в размере 8,7 миллиарда гривен, тогда как ее подразделение NovaPay уплатил 1,2 миллиарда гривен.

2023 также стал рекордным для группы NOVA (Новая почта) с точки зрения инвестиций в ее развитие на территории Украины. Общий объем инвестиций достиг 5,3 миллиарда гривен, что является более чем двойным ростом по сравнению с инвестиционным бюджетом 2022, который составил 2,1 миллиарда гривен.