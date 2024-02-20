Что произошло во Франции

Во французском городке Рокбрюн-Кап-Мартен, что находится неподалеку Монте-Карло, проведен арест виллы Maria Irina. Эта недвижимость принадлежит российско-армянскому миллионеру Самвелу Карапетяну. Он приобрел имение в 2016 году.

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Однако французские следователи называют Карапетяна формальным владельцем. По мнению расследователей, особняком владеет именно компания "Газпром".

Стоимость имения оценивается в 120 миллионов евро. Это и не удивительно, ведь на территории находятся:

основной дом;

3 бассейна;

теннисный корт;

вертолетная площадка;

и другие застройки.

Интересно, что ранее вилла называлась Villa del Mare, однако россиянин переименовал ее в Villa Maria Irina.

Что известно о конфискации

Подразделение парижской прокуратуры Junalco, которое борется с организованной преступностью, называет договор о покупке Карапетяном виллы фиктивным. Соглашение о замораживании права собственности было принято еще 12 февраля. Эта конфискация особняка является крупнейшей во Франции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фиктивной сделку с Карапетяном называют недаром. Ведь следствие сообщает, что российский бизнесмен купил акции Maritime Villa Holding SNC благодаря кредитным средствам от "Газпрома". Карапетян взял у Газпромбанка 115 миллионов евро именно под залог виллы Maria Irina.

По состоянию на теперь, имением руководит французское агентство по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (Agrasc). Пока идет следствие, в дальнейшем суд может национализировать особняк и выставить на продажу.