Рішення Канади про зняття санкцій з росіян

Канадський уряд вирішив зняти санкції з 4 російських громадян. Відповідне рішення вже опублікували в урядовій газеті.

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До переліку осіб, з яких зняли санкції, потрапила колишня дружина мільярдера Міхаіла Фрідмана Ольга Айзіман. Як причину уряд Канади вказав, що вона вже не відповідає критеріям запровадження обмежень, які проти неї ввели у 2022 році.

Разом з Айзіман санкції зняли з:

Алєксандри Буріко та Сєргея Мальцева (колишні заступники голови "Сбєрбанка");

Алєксандра Душка (член Ради директорів "Газпрома").

Минулого року з Айзіман зняв санкції Європейський Союз. Зараз вона перебуває під обмеженнями України, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо, нещодавно Фрідман виграв суд у своєї домогосподарки, яка залишилася без декретних виплат.