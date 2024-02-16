Рішення Канади про зняття санкцій з росіян
Канадський уряд вирішив зняти санкції з 4 російських громадян. Відповідне рішення вже опублікували в урядовій газеті.
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До переліку осіб, з яких зняли санкції, потрапила колишня дружина мільярдера Міхаіла Фрідмана Ольга Айзіман. Як причину уряд Канади вказав, що вона вже не відповідає критеріям запровадження обмежень, які проти неї ввели у 2022 році.
Разом з Айзіман санкції зняли з:
- Алєксандри Буріко та Сєргея Мальцева (колишні заступники голови "Сбєрбанка");
- Алєксандра Душка (член Ради директорів "Газпрома").
Минулого року з Айзіман зняв санкції Європейський Союз. Зараз вона перебуває під обмеженнями України, Швейцарії та Великої Британії.
Нагадаємо, нещодавно Фрідман виграв суд у своєї домогосподарки, яка залишилася без декретних виплат.