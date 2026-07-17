Чи замінять трудові мігранти українців: бізнес дав несподівану відповідь

Український бізнес дедалі гостріше відчуває нестачу працівників, однак масово наймати трудових мігрантів поки не готовий. Компанії розповіли, що заважає їм замінити українців на іноземців.

Чи готовий бізнес наймати трудових мігрантів

Попри дефіцит кадрів українські роботодавці не поспішають звертатися до міжнародного ринку праці. Про це 24 Каналу стало відомо з дослідження OLX Робота.

Лише 8% компаній заявили, що готові розглядати працевлаштування іноземців у разі подальшого загострення кадрової кризи. Цікаво, що торік таких роботодавців було навіть більше – 13%.

Поки бізнеси намагаються вирішувати проблему іншими способами – підвищують зарплати, розширюють вимоги до кандидатів або змінюють підходи до найму.

Головною перепоною для працевлаштування трудових мігрантів бізнес називає мовний бар'єр: у 2026 році про це заявили 51% роботодавців, тоді як роком раніше так вважали лише 27%.

Ще 42% компаній переконані, що в їхній сфері наразі взагалі немає потреби в іноземних працівниках. Серед інших причин бізнес назвав:

32% – складні законодавчі процедури, пов'язані з дозволами, візами та оформленням документів;

28% – відсутність досвіду роботи з іноземними працівниками;

28% – культурні та організаційні відмінності;

19% – неготовність колективу працювати з мігрантами;

14% – роботодавці просто не знають, де шукати таких кандидатів.

За яких умов бізнес змінить свою думку

Попри обережне ставлення до найму іноземців, роботодавці назвали фактори, які могли б змусити їх переглянути свою позицію. Найчастіше компанії говорили про:

36% – податкові пільги або фінансові стимули для роботодавців; 36% – подальше погіршення кадрового дефіциту; 29% – гарантії кваліфікації та професійної сертифікації кандидатів; 24% – спрощення процедури працевлаштування трудових мігрантів;

22% – створення спеціальних програм підбору персоналу та успішні приклади інших компаній.

Значна частина українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, не планують повертатися найближчим часом або розглядають повернення лише після завершення бойових дій. У таких умовах дефіцит кадрів може стати довгостроковим викликом. Саме тому питання залучення іноземних працівників поступово переходить із теоретичної площини в практичну … Також важливо, щоб пріоритетом залишалося повернення та працевлаштування українців, які сьогодні перебувають за кордоном,

– каже Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

До слова, економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу розповів, що питання трудової міграції розглядається як питання відновлення економічного стану України.

За його словами, Україні потрібно близько 4,5 мільйона додаткових працівників, аби хоча б повернутися до економічних показників 2021 року. Найбільше працівників бракує у будівництві, агросекторі та промисловості. Загалом для забезпечення внутрішнього ринку праці потрібно буде завозити трудових мігрантів в кількості від 400 до 450 тисяч осіб на рік.