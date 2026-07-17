Готов ли бизнес нанимать трудовых мигрантов

Несмотря на дефицит кадров, украинские работодатели не спешат обращаться к международному рынку труда. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Робота.

Лишь 8% компаний заявили, что готовы рассматривать возможность трудоустройства иностранцев в случае дальнейшего обострения кадрового кризиса. Интересно , что в прошлом году таких работодателей было даже больше – 13%.

Пока компании пытаются решать проблему другими способами – повышают зарплаты, расширяют требования к кандидатам или меняют подходы к найму.

Главным препятствием для трудоустройства трудовых мигрантов бизнес называет языковой барьер: в 2026 году об этом заявили 51% работодателей, тогда как годом ранее так считали лишь 27%.

Еще 42% компаний убеждены, что в их сфере сейчас вообще нет потребности в иностранных работниках. Среди других причин бизнес назвал:

32% – сложные законодательные процедуры, связанные с разрешениями, визами и оформлением документов;

28% – отсутствие опыта работы с иностранными работниками;

28% – культурные и организационные различия;

19% – неготовность коллектива работать с мигрантами;

14% – работодатели просто не знают, где искать таких кандидатов.

При каких условиях бизнес изменит свое мнение

Несмотря на осторожное отношение к найму иностранцев, работодатели назвали факторы, которые могли бы заставить их пересмотреть свою позицию. Чаще всего компании упоминали:

36% – налоговые льготы или финансовые стимулы для работодателей; 36% – дальнейшее усугубление кадрового дефицита; 29% – гарантии квалификации и профессиональной сертификации кандидатов; 24% – упрощение процедуры трудоустройства трудовых мигрантов;

22% – создание специальных программ подбора персонала и успешные примеры других компаний.

Значительная часть украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабной войны, не планирует возвращаться в ближайшее время или рассматривает возможность возвращения только после завершения боевых действий. В таких условиях дефицит кадров может стать долгосрочным вызовом. Именно поэтому вопрос привлечения иностранных работников постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую … Также важно, чтобы приоритетом оставалось возвращение и трудоустройство украинцев, которые сегодня находятся за рубежом,

– говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

К слову, экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала рассказал, что вопрос трудовой миграции рассматривается как вопрос восстановления экономического положения Украины.

По его словам, Украине требуется около 4,5 миллиона дополнительных работников, чтобы хотя бы вернуться к экономическим показателям 2021 года. Больше всего не хватает работников в строительстве, агросекторе и промышленности. В целом для обеспечения внутреннего рынка труда потребуется привлекать трудовых мигрантов в количестве от 400 до 450 тысяч человек в год.