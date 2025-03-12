Найбільший автовиробник в Європі фіксує зниження доходу на 15%

Операційний прибуток Volkswagen у 2024 році зменшився на 15%. Компанія повідомила про дохід понад 19 мільярдів євро проти 22,5 мільярдів євро у 2023 році.

Виклики та стратегія зростання

Як повідомляє Financial Times, на фінансові показники вплинули скорочення продажів у Європі та Китаї, а також витрати на реструктуризацію, інформує 24 Канал.

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Фінансовий директор компанії Арно Антліц зазначив, що прогноз на 2025 рік враховує глобальні економічні ризики, проте VW має чітку стратегію зростання, зокрема посилення позицій на ринку США. Очікувана рентабельність компанії у 2025 році складе 5,5-6,5%, що дещо нижче за попередній прогноз у 5,9%.

Ставка на США та потенційні ризики

Щоб компенсувати зниження продажів у Китаї, Volkswagen планує розширити присутність у США. До 2030 року компанія має намір:

подвоїти частку брендів Audi та Porsche до 10%,

збільшити частку VW на ринку США до 5%.

Проте аналітики попереджають, що ці плани можуть опинитися під загрозою через можливе запровадження імпортних мит США на європейські авто. Зокрема, це може серйозно вдарити по Porsche, оскільки всі його автомобілі виробляють у Німеччині.

Зауважимо, що раніше стало відомо, що Volkswagen відкликає 177 493 кросовери Atlas та Atlas Cross Sport у США через дефект кріплення кришки двигуна, що може спричинити пожежу.