Apple надає рідкісні знижки на найновіші iPhone: акційні ціни діють лише в одній країні

Компанія Apple оголосила про знижки до 500 юанів (приблизно 68,50 доларів) на свої найновіші моделі iPhone у Китаї.

Деталі акції від Apple

Ця рідкісна акція має допомогти утримати позиції бренду в умовах посиленої конкуренції з боку місцевих виробників, зокрема Huawei, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чотириденна розпродажна кампанія триватиме з 4 по 7 січня і охопить кілька моделей iPhone. Знижки надаються за умови використання певних способів оплати, таких як WeChat Pay або Alipay, повідомляється на офіційному сайті Apple.

Розмір знижки на нові моделі iPhone

iPhone 16 Pro (ціна від 7 999 юанів) та iPhone 16 Pro Max (ціна від 9 999 юанів) отримають максимальну знижку в 500 юанів.

iPhone 16 та iPhone 16 Plus будуть дешевшими на 400 юанів.

Знижки також доступні на старіші моделі iPhone, ноутбуки MacBook і планшети iPad — у межах 200–300 юанів.

Чому Apple знижує ціни

Акція проводиться на тлі економічного уповільнення в Китаї, яке вплинуло на купівельну спроможність споживачів. Рівень споживчої інфляції в країні у листопаді досяг п'ятимісячного мінімуму, що свідчить про дефляційний тиск.

Окрім того, Apple стикається зі зниженням своєї частки на найбільшому у світі ринку смартфонів. Huawei, головний місцевий конкурент Apple, відновив свої позиції в преміальному сегменті, використовуючи локально виготовлені чипи. У серпні 2023 року Huawei значно посилив свої позиції, зокрема завдяки зниженню цін на преміум-моделі.

Зауважте. За даними IDC, Apple тимчасово вибула з п’ятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї в другому кварталі 2024 року, проте повернулася у третій.

Однак продажі iPhone у третьому кварталі знизилися на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Натомість продажі Huawei за цей час зросли на 42%, демонструючи активне зростання.