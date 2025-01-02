Apple надає рідкісні знижки на найновіші iPhone: акційні ціни діють лише в одній країні
Компанія Apple оголосила про знижки до 500 юанів (приблизно 68,50 доларів) на свої найновіші моделі iPhone у Китаї.
Деталі акції від Apple
Ця рідкісна акція має допомогти утримати позиції бренду в умовах посиленої конкуренції з боку місцевих виробників, зокрема Huawei, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Чотириденна розпродажна кампанія триватиме з 4 по 7 січня і охопить кілька моделей iPhone. Знижки надаються за умови використання певних способів оплати, таких як WeChat Pay або Alipay, повідомляється на офіційному сайті Apple.
Розмір знижки на нові моделі iPhone
- iPhone 16 Pro (ціна від 7 999 юанів) та iPhone 16 Pro Max (ціна від 9 999 юанів) отримають максимальну знижку в 500 юанів.
- iPhone 16 та iPhone 16 Plus будуть дешевшими на 400 юанів.
Знижки також доступні на старіші моделі iPhone, ноутбуки MacBook і планшети iPad — у межах 200–300 юанів.
Чому Apple знижує ціни
Акція проводиться на тлі економічного уповільнення в Китаї, яке вплинуло на купівельну спроможність споживачів. Рівень споживчої інфляції в країні у листопаді досяг п'ятимісячного мінімуму, що свідчить про дефляційний тиск.
Окрім того, Apple стикається зі зниженням своєї частки на найбільшому у світі ринку смартфонів. Huawei, головний місцевий конкурент Apple, відновив свої позиції в преміальному сегменті, використовуючи локально виготовлені чипи. У серпні 2023 року Huawei значно посилив свої позиції, зокрема завдяки зниженню цін на преміум-моделі.
Зауважте. За даними IDC, Apple тимчасово вибула з п’ятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї в другому кварталі 2024 року, проте повернулася у третій.
Однак продажі iPhone у третьому кварталі знизилися на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Натомість продажі Huawei за цей час зросли на 42%, демонструючи активне зростання.