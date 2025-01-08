В Україні зріс попит на комерційні автівки: які авто у лідерах

8 січня 2025, 21:10
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Автор: Анастасія Лукашевська

У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тисяч нових машин. Цей показник на 14% є вищим, ніж у 2023 році.

Ринок нових вантажівок

В українському ринку нових вантажівок фіксують зрослання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію Укравтопрому.

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Зокрема, у грудні було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

У десятку найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:

  • Renault – 3271 авто;
  • Citroen – 1205;
  • MAN – 993;
  • Ford – 844;
  • Scania – 761;
  • Mercedes-Benz – 625;
  • Peugeot – 614;
  • Volkswagen – 554;
  • Iveco – 545;
  • Hyundai – 474.