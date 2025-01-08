В Україні зріс попит на комерційні автівки: які авто у лідерах
8 січня 2025, 21:10Читать новость на русском
У 2024 році український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,9 тисяч нових машин. Цей показник на 14% є вищим, ніж у 2023 році.
Ринок нових вантажівок
В українському ринку нових вантажівок фіксують зрослання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію Укравтопрому.
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Зокрема, у грудні було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.
У десятку найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли:
- Renault – 3271 авто;
- Citroen – 1205;
- MAN – 993;
- Ford – 844;
- Scania – 761;
- Mercedes-Benz – 625;
- Peugeot – 614;
- Volkswagen – 554;
- Iveco – 545;
- Hyundai – 474.