Ціни на сигарети зросли на 30% і це не фінал – чого чекати далі

Українці витрачають значну частину свого бюджету на алкогольні напої та тютюнові вироби. Водночас ціни на ці товари продовжують зростати.

Рекорде подорожчання сигарет

Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні 2025 року зафіксоване помітне зростання цін, особливо на сигарети, передає 24 Канал.

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Найвищий темп зростання цін спостерігається саме у тютюновому сегменті:

вітчизняні сигарети з фільтром подорожчали на 32,3% – до 102,4 гривеньза пачку,

продукція середнього класу зросла на 29,6% – до 111,3 гривень,

преміум-сегмент – на 27,3% – до 131,3 грн.

Алкоголь теж стабільно дорожчає

За рік пляшка горілки 0,5 літрів подорожчала на 2,2% – до 118,4 гривень; вітчизняне столове вино (0,7 літрів) зросло в ціні на 7,8% – до 118,6 гривень; пиво (0,5 літрів) здорожчало на 11,3% – до 35,5 гривень.

Хоча мінімальні ціни на алкоголь не переглядалися з 2018 року, поступове зростання вартості триває.

Варто знати. У 2025 році діє закон, який передбачає різке підвищення акцизів, що й спровокувало стрімке зростання цін. У наступні роки – з 2026 по 2028 – подорожчання очікується менш інтенсивним.