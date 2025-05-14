Рекордное подорожание сигарет

Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле 2025 года зафиксирован заметный рост цен, особенно на сигареты, передает 24 Канал.

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Самый высокий темп роста цен наблюдается именно в табачном сегменте:

отечественные сигареты с фильтром подорожали на 32,3% – до 102,4 гривен за пачку,

продукция среднего класса выросла на 29,6% – до 111,3 гривен,

премиум-сегмент – на 27,3% – до 131,3 грн.

Алкоголь тоже стабильно дорожает

За год бутылка водки 0,5 литров подорожала на 2,2% – до 118,4 гривен; отечественное столовое вино (0,7 литров) выросло в цене на 7,8% – до 118,6 гривен; пиво (0,5 литров) подорожало на 11,3% – до 35,5 гривен.

Хотя минимальные цены на алкоголь не пересматривались с 2018 года, постепенный рост стоимости продолжается.

Стоит знать. В 2025 году действует закон, который предусматривает резкое повышение акцизов, что и спровоцировало стремительный рост цен. В последующие годы – с 2026 по 2028 – подорожание ожидается менее интенсивным.