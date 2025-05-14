Рекордное подорожание сигарет
Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле 2025 года зафиксирован заметный рост цен, особенно на сигареты, передает 24 Канал.
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Самый высокий темп роста цен наблюдается именно в табачном сегменте:
- отечественные сигареты с фильтром подорожали на 32,3% – до 102,4 гривен за пачку,
- продукция среднего класса выросла на 29,6% – до 111,3 гривен,
- премиум-сегмент – на 27,3% – до 131,3 грн.
Алкоголь тоже стабильно дорожает
За год бутылка водки 0,5 литров подорожала на 2,2% – до 118,4 гривен; отечественное столовое вино (0,7 литров) выросло в цене на 7,8% – до 118,6 гривен; пиво (0,5 литров) подорожало на 11,3% – до 35,5 гривен.
Хотя минимальные цены на алкоголь не пересматривались с 2018 года, постепенный рост стоимости продолжается.
Стоит знать. В 2025 году действует закон, который предусматривает резкое повышение акцизов, что и спровоцировало стремительный рост цен. В последующие годы – с 2026 по 2028 – подорожание ожидается менее интенсивным.
Сколько тратят украинцы
По данным Госстата, расходы на алкоголь составляют 4,0% в структуре потребительских расходов, на табачные изделия приходится 3,9%. Опрос Киевского международного института социологии свидетельствует: в феврале-марте 2025 года 31% украинцев сообщили об употреблении табачных или никотиновых изделий (27% – ежедневно). Наибольшая доля курильщиков – среди мужчин: 41% против 16% среди женщин.