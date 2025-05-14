Рекорде подорожчання сигарет
Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні 2025 року зафіксоване помітне зростання цін, особливо на сигарети, передає 24 Канал.
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Найвищий темп зростання цін спостерігається саме у тютюновому сегменті:
- вітчизняні сигарети з фільтром подорожчали на 32,3% – до 102,4 гривеньза пачку,
- продукція середнього класу зросла на 29,6% – до 111,3 гривень,
- преміум-сегмент – на 27,3% – до 131,3 грн.
Алкоголь теж стабільно дорожчає
За рік пляшка горілки 0,5 літрів подорожчала на 2,2% – до 118,4 гривень; вітчизняне столове вино (0,7 літрів) зросло в ціні на 7,8% – до 118,6 гривень; пиво (0,5 літрів) здорожчало на 11,3% – до 35,5 гривень.
Хоча мінімальні ціни на алкоголь не переглядалися з 2018 року, поступове зростання вартості триває.
Варто знати. У 2025 році діє закон, який передбачає різке підвищення акцизів, що й спровокувало стрімке зростання цін. У наступні роки – з 2026 по 2028 – подорожчання очікується менш інтенсивним.
Скільки витрачають українці
За даними Держстату, витрати на алкоголь становлять 4,0% у структурі споживчих витрат, на тютюнові вироби припадає 3,9%. Опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить: у лютому-березні 2025 року 31% українців повідомили про вживання тютюнових або нікотинових виробів (27% – щодня). Найбільша частка курців – серед чоловіків: 41% проти 16% серед жінок.