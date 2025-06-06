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6 червня, 16:25
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Середня зарплата зросла до 560 доларів, як змінився дохід українців за останні 30 років

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень або 562 долари.
  • Зарплата перевищила довоєнний рівень, коли в 2021 році вона становила 514 доларів.
  • Зростання зарплати в Україні фіксується вже останні 30 років, зокрема, з 126 гривень у 1996 році до 23 460 гривень у 2025 році.

В Україні продовжують зростати зарплати, як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Вони перевищують довоєнний рівень.

Яка середня зарплата в Україні

Про це свідчать дані Держстату, інформує 24 Канал. Наразі фіксують значне зростання зарплат в Україні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. 

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Зокрема, актуальні дані статистичного відомства свідчать, що середня зарплата штатних працівників в першому кварталі 2025 року зросла на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень

У доларовому еквіваленті зарплата зросла до 562 доларів. Зауважимо також, що це вище за довоєнний рівень. Наприклад, у 2021 році зарплата становила 514 доларів. 

Рік Середня зарплата, грн
1996 126
1997 143
1998 153
1999 178
2000 230
2001 311
2002 376
2003 462
2004 590
2005 806
2006 1041
2007 1351
2008 1806
2009 1906
2010 2239
2011 2633
2012 3026
2013 3265
2014 3480
2015 4195
2016 5186
2017 7104
2018 8865
2019 10497
2020 11591
2021 14014
2022 14577
2023 17442
2024 21473
2025 23460

Зауважимо, що з березня середня зарплата зросла на 500 гривень, а з лютого на 1000 гривень. 

Довідково. За прогнозом НБУ, у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної (з урахуванням інфляції) – 3,9%. Тоді як вже у 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, а реальна – на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна – на 3,5%.