Середня зарплата зросла до 560 доларів, як змінився дохід українців за останні 30 років
- У першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень або 562 долари.
- Зарплата перевищила довоєнний рівень, коли в 2021 році вона становила 514 доларів.
- Зростання зарплати в Україні фіксується вже останні 30 років, зокрема, з 126 гривень у 1996 році до 23 460 гривень у 2025 році.
В Україні продовжують зростати зарплати, як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Вони перевищують довоєнний рівень.
Яка середня зарплата в Україні
Про це свідчать дані Держстату, інформує 24 Канал. Наразі фіксують значне зростання зарплат в Україні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.
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Зокрема, актуальні дані статистичного відомства свідчать, що середня зарплата штатних працівників в першому кварталі 2025 року зросла на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень.
У доларовому еквіваленті зарплата зросла до 562 доларів. Зауважимо також, що це вище за довоєнний рівень. Наприклад, у 2021 році зарплата становила 514 доларів.
Зауважимо, що з березня середня зарплата зросла на 500 гривень, а з лютого на 1000 гривень.
Довідково. За прогнозом НБУ, у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної (з урахуванням інфляції) – 3,9%. Тоді як вже у 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, а реальна – на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна – на 3,5%.