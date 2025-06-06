Середня зарплата зросла до 560 доларів, як змінився дохід українців за останні 30 років

В Україні продовжують зростати зарплати, як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. Вони перевищують довоєнний рівень.

Яка середня зарплата в Україні

Про це свідчать дані Держстату, інформує 24 Канал. Наразі фіксують значне зростання зарплат в Україні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

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Зокрема, актуальні дані статистичного відомства свідчать, що середня зарплата штатних працівників в першому кварталі 2025 року зросла на 24,1%, досягнувши 23 460 гривень.

У доларовому еквіваленті зарплата зросла до 562 доларів. Зауважимо також, що це вище за довоєнний рівень. Наприклад, у 2021 році зарплата становила 514 доларів.

Рік Середня зарплата, грн 1996 126 1997 143 1998 153 1999 178 2000 230 2001 311 2002 376 2003 462 2004 590 2005 806 2006 1041 2007 1351 2008 1806 2009 1906 2010 2239 2011 2633 2012 3026 2013 3265 2014 3480 2015 4195 2016 5186 2017 7104 2018 8865 2019 10497 2020 11591 2021 14014 2022 14577 2023 17442 2024 21473 2025 23460

Зауважимо, що з березня середня зарплата зросла на 500 гривень, а з лютого на 1000 гривень.

Довідково. За прогнозом НБУ, у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%, реальної (з урахуванням інфляції) – 3,9%. Тоді як вже у 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, а реальна – на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна – на 3,5%.