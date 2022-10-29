Який бізнес сплатив найбільше податків та зборів до бюджету: у ДПС оприлюднили рейтинг галузей

У Державній податковій службі розповіли, від яких галузей економіки український бюджет отримав найбільше надходжень у період з січня по вересень 2022 року. Так, найбільшу суму податків держава одержала від сфери оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспорту і мотоциклів.

Водночас, надходження від сільського господарства та переробної промисловості скоротилися майже на чверть, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Натоміть галузі державного управління та оборони наростили сплату більш ніж вдвічі.

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Які галузі сплатили найбільше податків та зборів

За даними Державної податкової служби, частка надходжень від суб'єктів оптової, роздрібної торгівлі та ремонту авто й мототранспорту за 9 місяців 2022 року склала 16,4% від загального збору до зведеного бюджету України.

На другому місці, хоча й значно втратила минулорічні показники, опинилась переробна промисловість. Суб'єкти господарювання цієї галузі забезпечили 14,1% надходжень до бюджету нашої держави. Трохи менше приніс бізнес у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів – частка в 13,2% від загального показника.

Замикає четвірку лідерів у сплаті податків, зборів та платежів галузь державного управління й оборони, а також обов'язкового соціального страхування – частка в 11,8% від усіх надходжень до бюджету.

Звідки надходжень стало значно більше, ніж торік

Найбільше зростання сплати цьогоріч продемонструвала саме галузь державного управління, оборони й обов'язкового соціального страхування – у 2,2 раза, тобто загалом на 54,7 мільярда гривень більше проти минулого року.

Друга у списку галузь діяльності – постачання електроенергії, пари та кондиціонованого повітря. Такі суб'єкти господарювання сплатили у 1,4 раза більше податків та зборів, ніж торік, тобто зростання на 18 мільярдів гривень.

Надходження від фінансової та страхової діяльності тим часом зросли на 12,9 мільярда гривень, що в 1,3 раза більше, ніж за 9 місяців 2021 року. А замикає четвірку вже згадана оптова та роздрібна торгівля зі зростанням надходжень на 12,5 мільярда гривень, або в 1,1 раза більше проти аналогічного періоду минулого року.

Які галузі почали сплачувати значно менше

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Найбільше зменшення сплати за період січня – вересня 2022 року проти аналогічного періоду торік відбулось у таких галузях: