В то же время поступления от сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сократились почти на четверть, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Однако отрасли государственного управления и обороны нарастили уплату более чем вдвое.

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Какие отрасли уплатили больше всего налогов и сборов

По данным Государственной налоговой службы, доля поступлений от субъектов оптовой, розничной торговли, ремонта авто и мототранспорта за 9 месяцев 2022 года составила 16,4% от общего сбора в сводный бюджет Украины.

На втором месте, хотя и значительно потеряла прошлогодние показатели, оказалась перерабатывающая промышленность. Субъекты хозяйствования этой отрасли обеспечили 14,1% поступлений в бюджет нашего государства. Несколько меньше принес бизнес в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров – доля в 13,2% от общего показателя.

Замыкает четверку лидеров по уплате налогов, сборов и платежей отрасль государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования – доля в 11,8% от всех поступлений в бюджет.

Откуда поступлений стало значительно больше, чем в прошлом году

Наибольший рост уплаты в этом году продемонстрировала именно отрасль государственного управления, обороны и обязательного социального страхования – в 2,2 раза, то есть на 54,7 миллиарда гривен больше против прошлого года.

Вторая в списке сфера деятельности – поставка электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха. Такие субъекты хозяйствования уплатили в 1,4 раза больше налогов и сборов, чем в прошлом году, то есть рост на 18 миллиардов гривен.

Поступления от финансовой и страховой деятельности тем временем выросли на 12,9 миллиарда гривен, что в 1,3 раза больше, чем за 9 месяцев 2021 года. А замыкает четверку уже упомянутая оптовая и розничная торговля с ростом поступлений на 12,5 миллиарда гривен, или в 1,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Какие отрасли стали платить гораздо меньше

Наибольшее снижение уплаты за период января – сентября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в следующих отраслях: