Підприємства та ФОПи мають подати звіти до 20 лютого за новою формою – які зміни відбулись

З 2025 року підприємства та фізичні особи-підприємці (ФОП) зобов'язані подавати звіти з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) щомісячно замість квартального формату. Перший звіт за новою схемою необхідно подати до 20 лютого 2025 року.

Новий порядок подання звітності 6 лютого 2025 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку, які доступні для завантаження на офіційному порталі Державної податкової служби України. Про основні зміни інформує 24 Канал. Дивіться також Де бізнесу легше вижити та чому січень приніс масові закриття ФОП Відтепер: Звіти з ПДФО та ЄСВ подаються щомісяця .

. Кінцевий термін подання розрахунку за кожен місяць – 20 число наступного місяця.

наступного місяця. Останній квартальний звіт за IV квартал 2024 року слід було подати до 10 лютого 2025 року за старою формою. Що потрібно знати для подання звітів Оновлені форми – обов'язкове використання нових бланків для розрахунку податкових зобов'язань. Розрахунки з типом "Уточнюючий" оформлюються виключно за оновленою формою. Вчасне подання – несвоєчасна звітність може призвести до штрафних санкцій.