19 лютого, 13:03
Підприємства та ФОПи мають подати звіти до 20 лютого за новою формою – які зміни відбулись
Основні тези
- З 2025 року звіти з ПДФО та ЄСВ подаються щомісяця, а не щоквартально, з кінцевим терміном подання 20 числа наступного місяця.
- Нові форми податкового розрахунку набрали чинності 6 лютого 2025 року та є обов'язковими для подання, несвоєчасна звітність може призвести до штрафів.
З 2025 року підприємства та фізичні особи-підприємці (ФОП) зобов'язані подавати звіти з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) щомісячно замість квартального формату. Перший звіт за новою схемою необхідно подати до 20 лютого 2025 року.
Новий порядок подання звітності
6 лютого 2025 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку, які доступні для завантаження на офіційному порталі Державної податкової служби України. Про основні зміни інформує 24 Канал.
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Відтепер:
- Звіти з ПДФО та ЄСВ подаються щомісяця.
- Кінцевий термін подання розрахунку за кожен місяць – 20 число наступного місяця.
- Останній квартальний звіт за IV квартал 2024 року слід було подати до 10 лютого 2025 року за старою формою.