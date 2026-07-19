Нові правила готують для ФОП: що зміниться вже з 1 серпня

Із 1 серпня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені правила подання податкової звітності. Мінфін вже затвердив нові форми податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску.

Хто звітуватиме за новими правилами

Оновлені форми стосуватимуться двох категорій платників, однак порядок подання для них буде різним. Про нові правила для ФОП розповіла Державна податкова служба.

Юридичні особи, які є податковими агентами (крім ФОП і осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність), подаватимуть звіт уже за липень 2026 року.

Тим часом ФОПи та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, переходять на квартальну форму звітності. При цьому показники потрібно буде зазначати окремо за кожен місяць кварталу.

До 1 серпня ФОП можуть і надалі подавати звітність за чинною місячною формою. Наразі ДПС приймає розрахунки за квітень, травень і червень 2026 року. У податковій наголошують, що повторно подавати вже оформлені звіти не потрібно:

Якщо підприємець уже відзвітував за всі три місяці другого кварталу за місячною формою, дублювати інформацію після переходу на квартальну систему не доведеться.

Якщо ж звітність була подана лише за окремі місяці, квартальний розрахунок необхідно буде подати тільки за ті періоди, за які звіт ще не подавався.

Коли потрібно подати нову звітність

Перший граничний строк після переходу на нові правила – 10 серпня 2026 року. До цієї дати необхідно подати звітність за другий квартал.

У ДПС також нагадали, що податковий розрахунок подається лише у разі, якщо протягом звітного періоду фізичним особам нараховували або виплачували доходи.

До слова, уже зараз український уряд готує чергові зміни для фізичних осіб-підприємців. Реформа, ймовірно, торкнеться другої та третьої груп ФОП спрощеної системи оподаткування.

Реформа не обмежиться лише змінами для підприємців. Міністерство фінансів також працює над законопроєктом щодо оновлення системи адміністрування ПДВ.

Реформа проходитиме у два етапи: спочатку вдосконалять механізми контролю та боротьби зі схемами ухилення від сплати ПДВ, а після вступу України до ЄС запроваджуватимуть європейські правила адміністрування цього податку.