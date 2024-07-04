Терпець увірвався: США слідкують за діями Raiffeisen Bank

Після попереджень від представників США щодо угоди на 1,5 мільярда доларів з російським олігархом Олегом Дерипаскою та розширення діяльності Raiffeisen Bank в Росії, у травні Вашингтон надіслав письмовий ультиматум. Відтак австрійський банк попередили, що обмежать доступ до долара.

Угоду скасовано, але недовіра є

Після ультиматуму Raiffeisen скасував угоду з компанією, яка належала підсанкційному російському олігарху, але як зауважив один зі співрозмовників видання, зерно недовіри вже посіяно.

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Зараз тиск на банк як з боку США, так і з боку Європейського центрального банку надалі зростає.

Австрійський Raiffeisen знаходяться на передовій глобального поштовху Сполучених Штатів щодо ізоляції Росії шляхом посилення санкцій проти банківської діяльності та перекриття доступу до західних товарів.

Водночас як повідомив представник Raiffeisen, обмін інформацією з Міністерством фінансів США щодо Росії був "дружнім", й банк постійно намагається зменшити свій вплив у країні. Водночас у відомстві відмовилися коментувати цю історію.

США може штрафувати банки

Ніна Томазеллі, австрійська депутатка від Партії Зелених, яка входить до керуючої коаліції країни, наголосила на тому, що Raiffeisen та Австрія граються з вогнем.

Подобається нам це чи ні, але в Америки є рука батога,

– зауважила депутатка.

Вашингтон має право штрафувати банки, що порушують санкції, та "відрізати" їх від долара. Таке вже трапилося з французьким банком BNP Paribas (BNPP.PA), який оштрафували на 9 мільярдів доларів у 2014 році за те, що банк порушив санкції щодо Судану, Ірану та Куби.