Все повертається сторицею: у Бєлгороді лопаються труби – з них будуть зливати воду

Жителі Бєлгорода відчувають труднощі. Там після атак не вдається повернути тепло в домівки.

Деталі зібрав 24 Канал. Кумедно, та російська влада назвала удари "великим вогневим впливом на об'єкти енергетики".

Що відбувається в Бєлгороді після атак?

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков попередив росіян про "черговий вкрай складний період". Мовляв, світло, газ і воду після ударів удалося повернути, але не тепло. Хоча його мали повернути до 12 дня 8 лютого.

Тому влада вирішила злити воду з системи опалення.

Коли ми побачимо, що наша ТЕЦ буде готова до подачі тепла, ми будемо заповнювати систему опалення і подавати теплоносій у житлові будинки, в соціальні об'єкти, в комерційні підприємства. Якщо ми цього не зробимо, шкода буде практично катастрофічною для кожного жителя, який живе в цій частині міста,

– пояснив він.

Цікаво! Напередодні, 7 лютого, Гладков закликав містян приходити грітися в мерію чи у штаб "Єдиної Росії". Там "можна випити чай і поставити запитання".

Пункти обігріву в Бєлгороді переходять на цілодобовий режим роботи. А ще - ті дитячі садки в місті, де є опалення, електроенергія і вода.

Для дітей шкільного віку оголосили евакуацію. Їх відвезуть у "ті місця, які вже звичні, як-от Крим" або інші регіони. В інші області (або окуповані регіони України) відвезуть і самотніх пенсіонерів, інвалідів, багатодітні родини.

Також Гладков пообіцяв, що містяни не платитимуть за відсутнє опалення.

Тим часом бєлгородці жаліються, що в квартирах лопаються труби, зокрема, з гарячою водою.

Просто зараз знову ракетний обстріл – і знову блекаут. Місцева влада робить все, що може, ми це бачимо. А вся країна на нас закрила очі?

– говорять вони.

Чи правда, що в Бєлгороді блекаут?