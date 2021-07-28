Прориву не відбулося, – Бєлькова про спроможність України забезпечити себе власним газом

Україна поки що не може забезпечити себе власним ресурсом газу. У цій сфері прориву не відбулося, однак країна має великі запаси.

Про це в ефірі програми "Що це було?" розповіла директорка з міжнародних відносин "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова. Разом із Сергієм Лещенком вони обговорили можливі доходи України від газу, ситуацію довкола "Північного потоку-2" та діяльність "Оператора газотранспортної системи України".

До теми "Газпром" знову не забронював додаткові потужності України для транзиту газу

Про забезпечення газом

На жаль, Україна сьогодні не спроможна як країна забезпечити себе повністю власним ресурсом газу. Саме тому я так багато часу, як депутат, ще тоді займалася питанням видобутку газу.

Поки що прориву не відбулося, але Україна є однією з тих країн, у якій надзвичайно великі доведені запаси.

Це означає, що потенційно ми могли би видобувати власний газ. Деяким країнам у нашому регіоні, як-от Румунії, вдалося показати позитивний результат і вони майже наблизили своє власне споживання до власного виробітку.

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Про "Північний потік-2"

В Європі дефіцит газу зростає, дуже високі ціни. Ми бачимо, як "Північний потік-2" ще не побудований, а газ вже використовують для тиску на прийняття певних рішень щодо газопроводу. Скільки б не говорили про фізичний процес будівництва, але добудувати – це одна справа, а далі починається введення в експлуатацію. У таких інфраструктурних проєктах треба ще всі дозволи, сертифікацію, узгодження у всіх служб. І тут настає багато критичних питань для самого проєкту.

Ціни, які є найбільшими – за останні 8 років точно. Це неспівставний показник для європейських країн. Для нас (ціни – 24 канал) також зросли доволі відчутно, ми прив'язані до імпортного паритету.

Зазвичай, влітку ціни нижчі, не використовують опалення і логічним є завантаження в сховища. Зараз інша ситуація – з європейських сховищ забирають газ замість того, щоб завантажувати. Ми передбачаємо, що це певна скоординована політика росіян – щоб коли настане питання сертифікації "Північного потоку-2", створити певний вакуум, дефіцит цього ресурсу.

Про доходи ГТС

Компанія Nord Stream 2 AG заявила, що російська газова труба готова на 99%. Останній відсоток "Північного потоку-2" добудовувати судно "Фортуна", котре перебувало під санкціями США.

80% діяльності українського оператора ГТС – міжнародна. Тобто ми заробляємо на тому, що транспортуємо газ для європейського споживача. Це основа наших доходів – 80% цієї діяльності. Лише 20% стосуються умовного споживача в Україні, не населення, а більше постачальників, імпортерів та промислових споживачів.

Це означає, що наші витрати дуже мало впливають на тариф українського споживача. Тому що більшість наших витрат покрита рахунком цих тарифних доходів від транзиту.

Ми, до речі, є одними донорами бюджету, які потім потрапляють в бюджет держави. В минулому (2020 – 24 канал) році ми заробили приблизно до 2 мільярдів. Я спеціально говорю приблизно, тому що у нас ведуться розрахунки так, що є потужність, законтрактована за таким принципом, що навіть якщо вони (росіяни – 24 канал) не прокачають цей обсяг, все одно вони змушені будуть заплатити.

Важливо У 2020 році – приблизно 2 мільярди, – Бєлькова розповіла, скільки в рік приносить ГТС

Транзит російського газу через Україну: коротко

Ще 5 березня 2021 року "Оператор ГТС України" повідомив про зменшення транзиту газу через Україну до Європи. У лютому транспортували лише 2,9 мільярда кубометрів, на 25% менше, ніж у січні.

Переговори між "Газпромом" і "Нафтогазом" привели до продовження контракту до 2024 року.

Водночас угода між США та Німеччиною лише прискорила завершення будівництва "Північного потоку-2". І майбутнє ГТС України після 2024 року залишається під питанням.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео