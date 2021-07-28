Прорыва не произошло, – Белькова о способности Украины обеспечить себя собственным газом

Украина пока не может обеспечить себя собственным ресурсом газа. В этой сфере прорыва не произошло, однако страна имеет большие запасы.

Об этом в эфире программы "Что это было?" рассказала директор по международным отношениям "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова. Вместе с Сергеем Лещенко они обсудили возможные доходы Украины от газа, ситуацию вокруг "Северного потока-2" и деятельности "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Об обеспечении газом

К сожалению, Украина сегодня не в состоянии как страна обеспечить себя полностью собственным ресурсом газа. Именно поэтому я так много времени, как депутат, еще тогда занималась вопросом добычи газа.

Пока прорыва не произошло, но Украина является одной из стран, у которой очень большие доказанные запасы.

Это означает, что потенциально мы могли бы добывать собственный газ. Некоторым странам в нашем регионе, например Румынии, удалось показать положительный результат и они почти приблизили свое собственное потребление к собственной выработке.

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О "Северном потоке-2"

В Европе дефицит газа растет, очень высокие цены. Мы видим, как "Северный поток-2" еще не построен, а газ уже используют для давления на принятие определенных решений по газопроводу. Сколько бы ни говорили о физическом процессе строительства, но достроить – это одно дело, а дальше начинается ввод в эксплуатацию. В таких инфраструктурных проектах нужны еще все разрешения, сертификация, согласование во всех службах. И здесь наступает много критических вопросов для самого проекта.

Цены, которые являются крупнейшими – за последние 8 лет точно. Это несопоставимый показатель для европейских стран. Для нас (цены – 24 канал) также выросли довольно ощутимо, мы привязаны к импортному паритету.

Обычно летом цены ниже, не используют отопление и логичными являются загрузки в хранилища. Сейчас другая ситуация – из европейских хранилищ забирают газ вместо того, чтобы загружать. Мы предполагаем, что это определенная скоординированная политика русских – чтобы когда наступит вопрос сертификации "Северного потока-2", создать определенный вакуум, дефицит этого ресурса.

О доходах ГТС

Компания Nord Stream 2 AG заявила, что российская газовая труба готова на 99%. Последний процент "Северного потока-2" будет достраивать судно "Фортуна", которое находилось под санкциями США.

80% деятельности украинского оператора ГТС – международная. То есть мы зарабатываем на том, что транспортируем газ для европейского потребителя. Это основа наших доходов – 80% этой деятельности. Лишь 20% касаются условного потребителя в Украине, не населения, а больше поставщиков, импортеров и промышленных потребителей.

Это означает, что наши расходы очень мало влияют на тариф украинского потребителя. Потому что большинство наших расходов покрыто счетом этих тарифных доходов от транзита.

Мы, кстати, являемся одними донорами бюджета, которые затем попадают в бюджет государства. В прошлом (2020 – 24 канал) году мы заработали примерно до 2 миллиардов. Я специально говорю примерно, потому что у нас ведутся расчеты так, что есть мощность, законтрактованная по такому принципу, что даже если они (россияне – 24 канал) не прокачают этот объем, все равно они вынуждены будут заплатить.

Важно В 2020 году – примерно 2 миллиарда, – Белькова рассказала, сколько в год приносит ГТС

Транзит российского газа через Украину: коротко

Еще 5 марта 2021 года "Оператор ГТС Украины" сообщил об уменьшении транзита газа через Украину в Европу. В феврале транспортировали только 2,9 миллиарда кубометров, на 25% меньше, чем в январе.

Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" привели к продлению контракта до 2024 года.

В то же время соглашение между США и Германией лишь ускорило завершение строительства "Северного потока-2". И будущее ГТС Украины после 2024 года остается под вопросом.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео