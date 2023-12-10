Зростають антиєвропейські сили: чи вдасться Німеччині подолати бюджетну кризу

Німеччина останніми тижнями зіткнулася з масштабною бюджетною кризою. У зв'язку з цим у Берліні почали лунати сумніви щодо того, чи зможе країна й надалі надавати допомогу Україні.

Як швидко ФРН зможе закрити діру в бюджеті та чи вплине криза на військову допомогу нашій державі, про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець. Зазначимо, що дефіцит у бюджеті Німеччини у 2024 році сягне понад 20 мільярдів євро.

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Дуже тривожні сигнали для німецької політики

Політолог зауважив, що проблема в Німеччині виникла давно. Насамперед вона пов'язана зі коаліцією "Світлофор", учасниками якої є партія соціал-демократів, яку представляє чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Німецький уряд переглянув своє фінансове планування через резонансне рішення Верховного суду Німеччини, яке поставило під сумнів практику використання спеціальних фондів. Наразінаступного року, не порушуючи правил, які обмежують чисті нові запозичення. Член бюджетного комітету Бундестагу Отто Фріке вважає, що керівництву Німеччини необхідно знайти додаткове фінансування бюджету

Крайні вибори в федеральних землях показали зростання підтримки антиісламських та антиєвропейських сил. Зокрема, націоналістичної та правопопулістської проросійської політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка на багатьох землях фінішувала не просто на першому місці, а впевнено здобула перемогу.

Все це дуже тривожні сигнали для німецької політики, яка завжди на перше місце ставила питання толерантності, політичної коректності й поваги до різних культур та релігій,

– зазначив Березовець.

Втім, німецьке суспільство змінило свою думку й не підтримує тренд, який задавав Шольц та його партнери по коаліції. Бюджетна криза – це питання внутрішньої політики Німеччини.

Їм буде дуже складно, але тут немає нічого неможливого,

– додав політолог.

Німеччина планує збільшити військову підтримку України до 8 мільярдів євро. Проте це не така велика сума, порівняно з допомогою від США. Тому нині є шанси, що України таки отримає обіцяну підтримку.

"Зараз немає серйозних стримуючих чинників. У Німеччині не двопартійна система, а багатопартійна. З одного боку це ускладнює ситуацію, а з іншого – спрощує, тому що немає партій, які можуть шантажувати Шольца. Думаю, що все вирішиться позитивно", – підсумував Березовець.

Німеччина надає допомогу України