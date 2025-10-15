В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років.

У вересні 2025 року у закладах вищої освіти розпочалася обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів, однак лишається питання, чи повинні її проходити магістри та аспіранти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал ТСН.

Чи проходитимуть аспіранти та магістри БЗВП?

В Україні базову загальновійськову підготовку (БЗВП) проходять чоловіки віком від 18 до 25 років, які визнані придатними за станом здоров'я. Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни мають право самостійно обрати рік проходження БЗВП до досягнення 24 років.

Зверніть увагу! Базова загальновійськова підготовка стосується лише студентів, і вона інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти.

Згідно з чинним порядком, теоретична підготовка для студентів, які здобувають вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, відбувається на другому курсі. Для здобувачів, що навчаються на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або бакалавра, курс проходить на першому році навчання.

Як бути іншим здобувачам освіти, зокрема магістрам та аспірантам, яким не виповнилося 25 років, це питання досі не врегульовано, та потребує доопрацювання, оскільки БЗВП є обов'язковою для всіх чоловіків у віці до 25 років,

– пояснила адвокатка Марина Бекало.

Водночас колишній заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький уточнював для 24 Каналу, що обов'язкова БЗВП зараз передбачена для студентів другого курсу бакалаврату.

Ті, хто вступив у 2024 році, проходитимуть курс посиленої військової підготовки "Основи національного спротиву". Таким чином, БЗВП стосується лише студентів, які навчаються на другому курсі, а не магістрів чи аспірантів.

Чи відбувається мобілізація в Україні до 25 років?