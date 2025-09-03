Навчальні центри є однією з головних цілей російських дронових та ракетних програм. Військове командування зараз робить акцент на облаштування підземних укриттів і посилення заходів безпеки для курсантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Дивіться також "Не всі будуть дронщиками": історії піхотинців, які б'ються на Лиманському напрямку Як Україна реагує на проблеми навчальних центрів? Олександр Сирський провів чергову нараду з питань підготовки у Збройних Силах України. За його словами, в умовах, коли противник тисне на українців чисельністю, якість підготовки військовослужбовців – один із вирішальних факторів.

Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни,

– вказав він.

Як зазначив Сирський, зараз курс БЗВП триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Однак головком вважає, що терміни навчання потрібно збільшувати.

Основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника.

Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття,

– вказав генерал.

Він розповів, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт:

будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються;

на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення,

у деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

Головнокомандувач подякував військовим за плідну роботу, однак зауважив, що її залишається чимало. За результатами зустрічі Сирський поставив завдання для розв'язання проблемних питань.

"Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", – підкреслив він.

Які є підземні навчальні центри в Україні?