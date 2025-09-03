У деяких навчальних центрах 100% військових живе під землею, – Сирський
- Сирський акцентує увагу на облаштуванні підземних укриттів у навчальних центрах для безпеки курсантів через загрозу російських дронових та ракетних атак.
- Влітку було завершено значний обсяг робіт, зокрема будівництво підземних споруд для проживання, але роботи ще не завершені, і потрібно прискорити їх виконання.
- Навчання триває щонайменше 51 день, але є пропозиція збільшити терміни через сучасні виклики війни.
Навчальні центри є однією з головних цілей російських дронових та ракетних програм. Військове командування зараз робить акцент на облаштування підземних укриттів і посилення заходів безпеки для курсантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Як Україна реагує на проблеми навчальних центрів?
Олександр Сирський провів чергову нараду з питань підготовки у Збройних Силах України. За його словами, в умовах, коли противник тисне на українців чисельністю, якість підготовки військовослужбовців – один із вирішальних факторів.
Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни,
– вказав він.
Як зазначив Сирський, зараз курс БЗВП триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Однак головком вважає, що терміни навчання потрібно збільшувати.
Основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника.
Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття,
– вказав генерал.
Він розповів, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт:
- будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються;
- на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення,
- у деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.
Головнокомандувач подякував військовим за плідну роботу, однак зауважив, що її залишається чимало. За результатами зустрічі Сирський поставив завдання для розв'язання проблемних питань.
"Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", – підкреслив він.
Які є підземні навчальні центри в Україні?
Днями про перенесення їхнього НЦ під землю розповів керівник 151-го навчального центру Роман Донік.
Донік опублікував фото навчальних локацій та місць проживання рекрутів під землею. Він вважає, що просто укриття – не вихід. Через загрозу вночі переривається сон, а вдень – навчальний процес.
Волонтер закликав масштабувати ініціативу, назвавши відмовками заяви, що подібне неможливо у великих навчальних центрах.
Донік зауважив, що перенесення навчальних центрів під землю не врятує від прямого влучання "Іскандеру", але вбереже від уламкових касетних боєприпасів і "Шахедів".