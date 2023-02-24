Час не на боці України: війну в Україні слід закінчити якнайшвидше, – The Washington Post

Оскільки війна в Україні вступає в другий рік, адміністрація Байдена обіцяє підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно". Це чіткий сигнал очільнику Кремля Путіну, але це не те, що хочуть почути українці. Хоча вони відважно воюють, вони також дуже страждають – і просять Захід допомогти їм закінчити війну, а не зациклюватися на затягуванні.

За кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байден відвідав Київ і виступив із потужною промовою в Польщі, пообіцявши, що Захід "ніколи не похитнеться" у боротьбі за свободу та демократію.

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На Мюнхенській конференції з безпеки союзники також оголосили про нескінченну відданість та підтримку українського народу у боротьбі проти агресора.

Чому "стільки, скільки буде потрібно" – це не те, що потрібно

Водночас автор зазначає, що майже всі українські посадовці, з якими він зустрічався в Мюнхені, попри усю повагу не погоджуються і справа не лише у зброї.

Річ у тім, що така позиція може підірвати стратегію Києва, яка полягає в прискоренні військових зусиль зараз і уникненні глухого кута. Затяжна війна означає перемогу Путіна і втрату їхньої країни, якою вони її знають,

– йдеться у статті.

Повідомлення Байдена сигналізують про те, що Захід психологічно та політично готується до тривалої війни. Але українські чиновники наголошують, що "вікно можливостей для перемоги закривається".

Час проти нас: Україна зазнає втрат і руйнувань

Атаки Росії на українську інфраструктуру, енергетичне виробництво та сільськогосподарські об'єкти завдають серйозних збитків економіці. Українські військові зазнають втрат.

Подальші руйнування означатимуть, що Україна стане ще більш залежною від Заходу, а відбудова стане дорогою та важкою,

– зазначили аналітики.

Видання також цитує українського нардепа Олексія Гончаренка, який вважає "якщо війна триватиме ще кілька років, а потім буде перемога... це буде "Піррова перемога".

Київ вимагає прискорити військові зусилля

Представники адміністрації Байдена справедливо наголошують на величезних обсягах військової допомоги Україні. Водночас The Washington Post зазначає, що страх Білого дому перед ескалацією з Росією перешкодив його готовності дати Україні те, що потрібно ЗСУ ля перемоги у війні цього року.

"Українці вимагають ракет дальньої дальності, безпілотників, більше протиповітряної оборони та багато танків, а також винищувачів", – додають у статті.

Затримка з наданням зброї коштує життів, тому що якби ми надали зброю, це могло б скоротити війну.

Надання Україні Заходом потрібного озброєння, аби уникнути "глухого кута", деякі українські чиновники трактують, як навмисну стратегію підштовхування до переговорів з країною-агресоркою. Натомість українські чиновники переконують, що переговори можливі лише тоді, коли Путін відчує більший тиск.

Чи є українці невдячними

Перше, що ви почуєте від будь-якого українця, це "дякую". Українці не невдячні чи жадібні — вони намагаються вижити. Але їхній відчай зростає,

– наголошують у статті.

"Скільки буде потрібно" не повинно ставати виправданням відсутності терміновості. До ювілею наступного року України, яку потрібно рятувати, може й не бути.

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