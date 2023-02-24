Время не на стороне Украины: войну в Украине следует закончить как можно быстрее, – The Washington Post

Поскольку война в Украине вступает во второй год, администрация Байдена обещает поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это четкий сигнал главе Кремля Путину, но это не то, что хотят услышать украинцы. Хотя они смело воюют, они тоже очень страдают – и просят Запад помочь им закончить войну, а не зацикливаться на затягивании.

За несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Байден посетил Киев и выступил с мощной речью в Польше, пообещав, что Запад "никогда не пошатнется" в борьбе за свободу и демократию.

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На Мюнхенской конференции по безопасности союзники также объявили о бесконечной преданности и поддержке украинского народа в борьбе против агрессора.

Почему "столько, сколько будет нужно" – это не то, что нужно

В то же время автор отмечает, что почти все украинские чиновники, с которыми он встречался в Мюнхене, при всем уважении не соглашаются, и дело не только в оружии.

Дело в том, что такая позиция может подорвать стратегию Киева, заключающуюся в ускорении военных усилий сейчас и избегании тупика. Затяжная война означает победу Путина и потерю их страны такой, какой они ее знают,

– говорится в статье.

Сообщения Байдена сигнализируют о том, что Запад психологически и политически готовится к длительной войне. Но украинские чиновники подчеркивают, что "окно возможностей для победы закрывается".

Время против нас: Украина несет потери и разрушения

Атаки России на украинскую инфраструктуру, энергетическое производство и сельскохозяйственные объекты наносят серьезный ущерб экономике. Украинские военные несут потери.

Дальнейшие разрушения будут означать, что Украина станет еще более зависимой от Запада, а восстановление станет дорогим и тяжелым,

– отметили аналитики.

Издание также цитирует украинского нардепа Алексея Гончаренко, считающего, что если война будет продолжаться еще несколько лет, а потом будет победа, то это будет "Пиррова победа".

Киев требует ускорить военные усилия

Представители администрации Байдена справедливо подчеркивают огромные объемы военной помощи Украине. В то же время The Washington Post отмечает, что страх Белого дома перед эскалацией с Россией помешал его готовности дать Украине то, что нужно ВСУ для победы в войне в этом году.

"Украинцы требуют ракет дальней дальности, беспилотников, больше противовоздушной обороны и много танков, а также истребителей", – добавляют в статье.

Задержка с оружием стоит жизней, потому что если бы мы предоставили оружие, это могло бы сократить войну.

Предоставление Западом Украине нужного вооружения, чтобы избежать "тупика", некоторые украинские чиновники трактуют как умышленную стратегию подталкивания к переговорам со страной-агрессором. В то же время украинские чиновники убеждают, что переговоры возможны только тогда, когда Путин почувствует большее давление.

Благодарные ли украинцы

Первое, что вы услышите от любого украинца, это спасибо. Украинцы не неблагодарны или жадные – они пытаются выжить. Но их отчаяние растет,

– отмечают в статье.

"Сколько будет нужно" не должно становиться оправданием отсутствия срочности. К юбилею следующего года Украины, которую нужно спасать, может и не быть.

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