В частині окупованої Луганщини загарбники "націоналізують" український бізнес

Підприємці на території тимчасово окупованої Луганської повідомляють про примусову "націоналізацію" їхнього бізнесу та транспорту.

Російські окупанти тероризують та грабують український бізнес

Уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла, що такі повідомлення надійшли одразу з кількох тимчасово окупованих районів Луганщини.

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За її словами, у Старобільську так зване "міністерство торгівлі ЛНР" змушує українських бізнесменів перереєстровувати бізнес у новоствореній "податковій інспекції". Якщо вони не виконають цю умову окупанти погрожують "віджимом" майна та виробничих потужностей.

Також мешканців Старобільська окупанти змушують перереєстровують транспортні засоби та встановлювати на автомобілі номерні знаки незаконних збройних формувань "ЛНР". У разі відмови автомобілі вилучаються,

– написала Денісова.

Вона додала, що у Білолуцькій громаді Луганщини приватні підприємці, які мають проукраїнську позицію, планують припиняти свою діяльність, оскільки не хочуть бути пособниками окупантів та працювати під тиском.

Порушення міжнародного права

Денісова наголосила, що викрадення майна та погрози щодо його вилучення на захоплених Росією територіях є порушенням статей 31, 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

"Вони суворо забороняють окупаційній державі застосовувати примус фізичного чи морального характеру до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також вчиняти пограбування та вилучення майна", – пояснила Денісова.

Вона також звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, щоб вони врахували ці факти порушень.

В Луганській області залишається багато цивільних

Попри щоденні евакуаційні рейси та вмовляння влади, з небезпечного регіону виїхали не всі. Голова місцевої ОВА Сергій Гайдай зазначив, що за приблизними підрахунками, в області залишається близько 50 тисяч мирних мешканців. Наразі вивези їх з регіону не можливо. Евакуацію припинили після обстрілів і захоплення транспорту, на якому її здійснювали.

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