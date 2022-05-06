В части оккупированной Луганщины захватчики "национализируют" украинский бизнес

Предприниматели на территории временно оккупированной Луганской области сообщают о принудительной "национализации" их бизнеса и транспорта.

Российские оккупанты терроризируют и грабят украинский бизнес

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, что такие сообщения поступили сразу из нескольких временно оккупированных районов Луганщины.

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По ее словам, в Старобельске так называемое "министерство торговли ЛНР" вынуждает украинских бизнесменов перерегистрировать бизнес в новообразованной "налоговой инспекции". Если они не выполнят это условие, оккупанты угрожают "отжимом" имущества и производственных мощностей.

Также жителей Старобельска оккупанты заставляют перерегистрировать транспортные средства и устанавливать на автомобиле номерные знаки незаконных вооруженных формирований "ЛНР". В случае отказа автомобили изымаются,

– написала Денисова.

Она добавила, что в Белолуцкой общине Луганщины частные предприниматели, имеющие проукраинскую позицию, планируют прекращать свою деятельность, поскольку не хотят быть пособниками оккупантов и работать под давлением.

Нарушение международного права

Денисова подчеркнула, что похищение имущества и угрозы его изъятия на захваченных Россией территориях являются нарушением статей 31, 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

"Они строго запрещают оккупационному государству применять принуждение физического или морального характера к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, а также грабить и изымать имущество", – пояснила Денисова.

Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, чтобы они учли эти факты нарушений.

В Луганской области остается много гражданских

Несмотря на ежедневные эвакуационные рейсы и уговоры властей, из опасного региона уехали не все. Глава местной ОВА Сергей Гайдай отметил, что по приблизительным подсчетам, в области остается около 50 тысяч мирных жителей. Пока вывезти их из региона невозможно. Эвакуацию прекратили после обстрелов и захвата транспорта, на котором ее производили.

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