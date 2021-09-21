Через подарунки: тато відкрив вогонь під час святкування майбутнього народження дитини

У США у Пенсильванії вечірка з нагоди майбутнього народження дитини закінчилася стріляниною. Причиною стала суперечка через подарунки.

Правоохоронці розповіли про 3 постраждалих. Наразі вони перебувають у лікарні.

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За словами керівника місцевої поліції Джона Мархефка, на лікарняних ліжках опинилися:

23-річний чоловік;

19-річна дівчина;

16-річний хлопець.

Сутичка спалахнула через подарунки

У поліції повідомили, що сутичка спалахнула через подарунки. Тато дитини посперечався з однією з гостей, як їх краще перевозити. Спершу словесна суперечка переросла у бійку, згодом – підозрюваний відкрив вогонь.

Майбутнього тата вже взяла під варту. Заставу призначили у 250 тисяч доларів.

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