Через відмову показати "зелену перепустку": в Італії сенаторку відсторонили на 10 днів
Джерело:Ansa
Сенаторка Лаура Гранато відмовилась показувати "зелену перепустку" при вході в будівлю парламенту. Саме тому її відсторонили від роботи.
Обмеження діятиме понад тиждень. Про це повідомило місцеве видання з посиланням на рішення керівництва Сенату.
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У Італії сенаторку відсторонили від роботи, бо вона не показала у парламенті "зелену перепустку"
Лаура Гранато у вівторок, 19 жовтня, прийшла в резиденцію Сенату. При вході політикиня відмовилась показати так звану "зелену перепустку"
Сенаторка навіть у коментарі журналісткам сказала, що не показуватиме документи. Її в приміщення впустили, проте попередили – доповідатимуть про ситуацію керівництву Сенату.
Через присутність Гранато Комісія з конституційних питань Сенату призупинила свою роботу.
10 днів відсторонення – таку санкцію застосували щодо сенаторки Лаури Гранато, яка відмовилася показати "зелений пропуск", увійшовши до Сенату,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, влада ухвалила рішення, що сенатори, які відмовляються показати "зелену перепустку", більше не зможуть увійти в Палаццо Мадама чи прилеглі будівлі, що належать Сенату.
Коротко про ситуацію з паспортами вакцинації та протестами в Італії
- З 15 жовтня Італія ухвалила рішення – незалежно від професії, всі мають показувати паспорт вакцинації, негативний ПЛР-тест (зроблений не раніше ніж 72 години до моменту представлення) або документ щодо перенесення COVID-19 протягом попередніх 6 місяців.
- Після цього, у перший же день введення обов'язкових "паспортів здоров'я", в Італії пройшли масові протести. У трьох із шести портів країни робітники оголосили страйк. У ЗМІ тоді писали, що акції людей буквально "паралізували життя" країни.
- Перед тим, 9 жовтня, люди у Римі також виходили з протестом проти "зелених паспортів". Протестувальники намагалися дістатися кабінету прем'єра-міністра, але їх відтіснили поліцейські. Потім люди вдерлися до штаб-квартири Загальної італійської конфедерації праці (CGIL) у Римі й навіть зламали двері, проте поліція їх зупинила. З настанням ночі мітингарі розійшлися.