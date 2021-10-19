Через відмову показати "зелену перепустку": в Італії сенаторку відсторонили на 10 днів

Сенаторка Лаура Гранато відмовилась показувати "зелену перепустку" при вході в будівлю парламенту. Саме тому її відсторонили від роботи.

Обмеження діятиме понад тиждень. Про це повідомило місцеве видання з посиланням на рішення керівництва Сенату.

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У Італії сенаторку відсторонили від роботи, бо вона не показала у парламенті "зелену перепустку"

Лаура Гранато у вівторок, 19 жовтня, прийшла в резиденцію Сенату. При вході політикиня відмовилась показати так звану "зелену перепустку"

Сенаторка навіть у коментарі журналісткам сказала, що не показуватиме документи. Її в приміщення впустили, проте попередили – доповідатимуть про ситуацію керівництву Сенату.

Через присутність Гранато Комісія з конституційних питань Сенату призупинила свою роботу.

10 днів відсторонення – таку санкцію застосували щодо сенаторки Лаури Гранато, яка відмовилася показати "зелений пропуск", увійшовши до Сенату,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, влада ухвалила рішення, що сенатори, які відмовляються показати "зелену перепустку", більше не зможуть увійти в Палаццо Мадама чи прилеглі будівлі, що належать Сенату.

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