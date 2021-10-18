Портове місто Трієст стало центром протестів в Італії, які спалахнули після того, як 15 жовтня уряд запровадив нові карантинні правила.

Раніше В Італії знову масові протести після введення обов'язкових "паспортів здоров'я"

Розгін протесту в Італії

У Трієсті протестувальники 18 жовтня влаштували сидячий бойкот обов'язкових "паспортів здоров'я". Люди заблокували вхід у порт. Аби розігнати учасників акції, силовики застосували водомети, якими витіснили людей з території порту.

За інформацією ЗМІ, далі поліцейські розпилили у сторону учасників бойкоту сльозогінний газ. Після цього велика частина людей пішла протестувати на головну площу Трієста, де розташовані урядові будівлі.

Нагадаємо, у перший день дії нових обмежень італійці також масово протестували. Зокрема, у трьох із шести портів Італії робітники оголосили страйк.

Поліція застосувала щодо протестувальників водомети: дивіться відео

В Італії знову протестували проти "паспортів здоров'я": дивіться відео

Обов'язкові "паспорти здоров'я" в Італії: що відомо

З 15 жовтня працівники перед початком роботи повинні підтвердити те, що вони не становлять загрози для інших. "Паспорт здоров'я" вимагають від усіх, хто має намір працювати не з дому. Йдеться і про приватний, і про державний сектор.

"Зеленим паспортом" (інша назва "паспорта здоров'я") вважають документи про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або ж довідку про одужання від COVID-19.