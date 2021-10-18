Портовый город Триест стал центром протестов в Италии, которые вспыхнули после того, как 15 октября правительство ввело новые карантинные правила.

Ранее В Италии вновь массовые протесты после введения обязательных "паспортов здоровья"

Разгон протеста в Италии

В Триесте протестующие 18 октября устроили сидячий бойкот обязательных "паспортов здоровья". Люди заблокировали вход в порт. Чтобы разогнать участников акции, силовики применили водометы, которыми вытеснили людей с территории порта.

По информации СМИ, дальше полицейские распылили в сторону участников бойкота слезоточивый газ. После этого большая часть людей пошла протестовать на главную площадь Триеста, где расположены правительственные здания.

Напомним, в первый день действия новых ограничений итальянцы также массово протестовали. В частности, в трех из шести портов Италии рабочие объявили забастовку.

Полиция применила к протестующим водометы: смотрите видео

В Италии снова протестовали против "паспортов здоровья": смотрите видео

Обязательные "паспорта здоровья" в Италии: что известно

С 15 октября работники перед началом работы должны подтвердить, что они не представляют угрозы для других. "Паспорт здоровья" требуют от всех, кто намерен работать не из дома. Речь идет и о частном, и о государственном секторе.

"Зеленым паспортом" (другое название "паспорт здоровья") считают документы о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о выздоровлении от COVID-19.