Акції протесту відбуваються одразу у багатьох містах Італії. ЗМІ зазначають, що вони буквально "паралізували життя" країни.

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Люди протестують проти "паспортів здоров'я"

Протестувальники у Римі зібралися на площі П'яцца-дель-Пополо. Колони з учасників акцій намагалися перекрити рух у Римі. Втім, більшість зі спроб припинила поліція. У портовому місті Генуї працівники вирішили припинити розвантажування і завантажування суден. До таких же дій вдалися у Анконі.

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Страйки вдарили по кільком великим компаніям, включаючи Electrolux, San Benedetto та Zoppas. Кілька сотень людей зібралися на площі Кастелло, в центрі Турина. Ініціативу пропагував комітет під назвою "Фронт інакомислення".

Ми звинувачуємо політиків в тому, що вони не знають, як впоратися з надзвичайною ситуацією, і що вони похилилася перед потребами фармацевтичних лобі. Наш страйк – захищати Конституцію,

– розповів керівник організації Fisi, яка оголосила страйк.

Не перші сутички в Італії через "ковідні паспорти"

Удень 9 жовтня у Римі на демонстрацію проти "паспортів здоров'я" вийшли близько 10 тисяч людей.

Протестувальники намагалися дістатися кабінету прем'єра-міністра, але їх відтіснили поліцейські.

Згодом мітингарі вдерлися до штаб-квартири Загальної італійської конфедерації праці (CGIL) у Римі.

Вони зламали двері штаб-квартири профспілки, проте поліції вдалося зупинити демонстрантів, аби ті її не розгромили.

З настанням ночі мітингарі розійшлися, а поліцейські залишилися пильнувати столицю Італії.

Де в Італії потрібен "зелений паспорт"

З 15 жовтня працівники перед початком роботи повинні підтвердити те, що вони не становлять загрози для інших. "Паспорт здоров'я" (або по-іншому "зелений паспорт") є обов'язковим для всіх працівників, які мають намір працювати не з дому. Йдеться і про приватний, і про державний сектор.

Також італійцям потрібен пропуск для відвідання ресторанів, кінотеатрів та спортзалів.

Що вважають "зеленим паспортом":