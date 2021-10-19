Из-за отказ показать "зеленый пропуск": в Италии сенатора отстранили на 10 дней

Сенатор Лаура Гранато отказалась показывать "зеленый пропуск" при входе в здание парламента. Именно поэтому ее отстранили от работы.

Ограничение будет действовать более недели. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на решение руководства Сената.

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В Италии сенатора отстранили от работы, потому что она не показала в парламенте "зеленый пропуск"

Лаура Гранато во вторник, 19 октября, пришла в резиденцию Сената. При входе политик отказалась показать так называемый "зеленый пропуск".

Сенатор даже в комментарии журналисткам сказала, что не будет показывать документы. Ее в помещение впустили, однако предупредили – будут докладывать о ситуации руководству Сената.

Из-за присутствия Гранато Комиссия по конституционным вопросам Сената приостановила свою работу.

10 дней отстранения – такую санкцию применили в отношении сенатора Лауры Гранато, которая отказалась показать "зеленый пропуск", войдя в Сенат,

– говорится в сообщении.

Кроме того, власти приняли решение, что сенаторы, которые отказываются показать "зеленый пропуск", больше не смогут войти в Палаццо Мадама или близлежащие здания, принадлежащие Сенату.

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