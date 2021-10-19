Из-за отказ показать "зеленый пропуск": в Италии сенатора отстранили на 10 дней
Источник:Ansa
Сенатор Лаура Гранато отказалась показывать "зеленый пропуск" при входе в здание парламента. Именно поэтому ее отстранили от работы.
Ограничение будет действовать более недели. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на решение руководства Сената.
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В Италии сенатора отстранили от работы, потому что она не показала в парламенте "зеленый пропуск"
Лаура Гранато во вторник, 19 октября, пришла в резиденцию Сената. При входе политик отказалась показать так называемый "зеленый пропуск".
Сенатор даже в комментарии журналисткам сказала, что не будет показывать документы. Ее в помещение впустили, однако предупредили – будут докладывать о ситуации руководству Сената.
Из-за присутствия Гранато Комиссия по конституционным вопросам Сената приостановила свою работу.
10 дней отстранения – такую санкцию применили в отношении сенатора Лауры Гранато, которая отказалась показать "зеленый пропуск", войдя в Сенат,
– говорится в сообщении.
Кроме того, власти приняли решение, что сенаторы, которые отказываются показать "зеленый пропуск", больше не смогут войти в Палаццо Мадама или близлежащие здания, принадлежащие Сенату.
Коротко о ситуации с паспортами вакцинации и протестами в Италии
- С 15 октября Италия приняла решение – независимо от профессии, все должны показывать паспорт вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (сделан не ранее чем 72 часа до момента представления) или документ о перенесенном COVID-19 в течение предыдущих 6 месяцев.
- После этого, в первый же день введения обязательных "паспортов здоровья", в Италии прошли массовые протесты. В трех из шести портов страны рабочие объявили забастовку. В СМИ тогда писали, что акции людей буквально "парализовали жизнь" страны.
- Перед тем, 9 октября, люди в Риме также выходили с протестом против "зеленых паспортов". Протестующие пытались добраться до кабинета премьера-министра, но их оттеснили полицейские. Затем люди ворвались в штаб-квартиру всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) в Риме и даже взломали двери, однако полиция их остановила. С наступлением ночи митингующие разошлись.