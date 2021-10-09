Протестующие пытаются добраться до кабинета премьер-министра, но их оттесняют полицейские. Известно о пострадавших и со стороны антивакцинаторов, и со стороны силовиков.

Недавно С водометами и слезоточивым газом: полиция в Словении разогнала антиковидный митинг

Погромы, водометы и попытка захватить админздания

Около 10 тысяч человек собрались в Риме, чтобы выразить свое несогласие с введением так называемого "зеленого пропуска". Его уже через несколько дней будут вынуждены предъявлять все работники без исключения. Иначе работодатель может уволить человека без выплаты зарплаты.

Такая инициатива правительству не понравилась противникам вакцинации. Сначала они провели митинг, скандируя антивакцинаторские лозунги. Впоследствии решили штурмовать админздания, разделившись на две колонны.



Столкновения между антивакцинаторами и полицией / Фото La Presse

Погром в Риме, который устроили антивакцинаторы: смотрите видео 24 канала

Как подтверждают силовики, в столкновениях пострадал полицейский, получивший травму голову. Двух участников акции арестовали. Глава ультраправой организации "Форца Нуова" Джулиано Кастеллино, по данным источников, получил ранение в голову.

Митингующие штурмуют резиденцию премьера Драги

Как сообщают очевидцы 24 канала, схватки продолжаются и поздно вечером после разгона основной акции. Так, митингующие пытаются прорваться к Палаццо Киджи – резиденцию премьер-министра Марио Драги. Впрочем, их оттесняют правоохранители. В центре Рима много стражей порядка и раздаются сирены.

Митингующие пытались захватить резиденцию премьера: смотрите видео 24 канала

Захват дома профсоюзов

Группа демонстрантов после обеда захватила штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) в Риме. С лозунгами "Нет зеленому пропуску" и "Свободы" группа протестующих ворвалась в здание.

Они взломали дверь штаб-квартиры профсоюза, однако полиции удалось остановить демонстрантов, чтобы те ее не разгромили. Власть называет такие действия подобными фашизму.

Нападение на штаб-квартиру – это акция фашистских дружин. Мы намерены отразить атаку на демократию и на весь трудовой мир. Никто не сможет вернуть нашу страну во времена фашизма,

– заявил генсекретарь учреждения Маурицио Ландини.

Тем не менее, требования демонстрантов планируют рассмотреть. 10 октября должно собраться общее собрание Конфедерации для решения их инициатив.

В то же время, по словам министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, надо осудить происшедшее.

Это не протестующие, это преступники.... Достаточно этого беспрецедентного насилия, использование вакцины и зеленого пропуска спасает жизни и позволяют избежать новых закрытий,

– сказал чиновник.

Недавние митинги против COVID-ограничений