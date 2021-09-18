Несколько полицейских ранены. В то же время сотни протестующих были арестованы.

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Произошли столкновения между полицейскими и митингующими

Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Протестующие устроили акцию в пригороде Мельбурна, несмотря на то, что им запрещено выходить из дома без уважительной причины. Задержали более 200 протестующих.

Столкновения в Мельбурне: смотрите видео

Задержали более 200 митингующих: смотрите видео​

Пострадали, по крайней мере, 6 полицейских: смотрите видео​

Известно, что 6 полицейских пострадали, когда попытались помешать сотни митингующим.

Мы увидели протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а чтобы вступить в столкновения с полицией,

– сказала начальника полиции штата Виктория Марка Галлиота.

Также демонстранты переместились и в другие города, в частности в Сидней. Там задержали около 20 человек.



Антикарантинный протест в Австралии​ / Фото Nine



Правоохранители использовали слезоточивый газ / Фото Nine

Протесты вспыхнули из-за жестких ограничений