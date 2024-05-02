У Києві знову величезні черги біля ТЦК: у чому причина

У столиці другий день навколо військоккоматів збирається натовп людей. Останні тижні подібне "явище" спостерігали і в інших регіонах України. У ЗСУ пояснили, з чим воно пов'язане.

Довжелезні черги знов утворилися у Києві. Однак, пороги військкоматів оббивають зовсім не охочі мобілізуватися, а ті, хто прагнуть оновити особові дані.

Дивіться також Розстріляний квітень: Зеленський назвав моторошну кількість засобів, якими атакувала Росія

Черги до ТЦК у Києві

Зазначимо, що після 18 травня чоловіки призовного віку матимуть два місяці для того, аби уточнити особисту інформацію у ТЦК. Якщо вони зробити цього не встигнуть, то їх можуть притягнути до відповідальності.

Ймовірно, столичні військовозобов'язані вирішили не чекати на набуття чинності нового закону про мобілізацію і поспішили до військкоматів. Серед тих, хто стоїть у черзі, переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання.

Сьогодні ЗМІ зафіксували черги в Деснянському районі міста, вчора було багато людей навколо ТЦК у Дарницькому районі.

Черги біля ТЦК у Деснянському районі / Фото Telegraf

Що відбувається біля ТЦК: дивіться відео

Нагадаємо, 25 квітня почали з'являтися повідомлення про зростання черг до військкоматів у різних регіонах України. У мережі стверджували, що буцімто ТЦК може прийняти протягом дня від 10 до 20 осіб, а чергу доводиться займати з 6-ї ранку.

У ЗСУ наголосили, що ТЦК працюють цілодобово й оновити свої дані можна у будь-який час.

Зазначимо, що відповідно до нового закону за неявку до ТЦК, на чоловіків можуть накласти обмеження. Так, у разі неявки військовозобов'язаного керівництво військкомату або звертається до поліції, яка має примусово доставити чоловіка до ТЦК, або йому надсилають поштою лист з вимогою з'явитися. Якщо і цей лист чоловік ігнорує протягом 10 днів, тоді керівник ТЦК може звернутися до суду – і суддя заборонить порушнику користуватися транспортним засобом.

Крім чоловіків мобілізаційного віку в Україні, оновити дані протягом 2 місяців мають і військовозобов'язані за кордоном. Без військового квитка чи тимчасового посвідчення вони не зможуть отримати консульські послуги, зокрема оформити паспорт.