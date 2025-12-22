Проходять сотні тисяч людей: де найбільші черги на українському кордоні

З наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні зросли потоки людей та транспорту. В Україну в’їхало на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

Спостерігають черги на деяких ділянках кордону. Про це передає 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Дивіться також Тягнуться на кілометри: на кордоні з Польщею досі залишаються довжелезні черги

Що відомо про черги на кордоні?

За минулу добу прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб і 28,5 тисячі авто. В Україну в’їхало на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

Через збільшення пасажиропотоку на деяких напрямках утворюються черги. Щоб уникнути затримок, прикордонники радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску та обирати менш завантажені маршрути.

Де найбільша завантаженість кордону?

Станом на 13:00 22 грудня найбільш завантаженим напрямком залишається кордон з Польщею, де спостерігаються значні скупчення як легкових автомобілів, так і автобусів. На кордонах з іншими країнами ситуація значно спокійніша.

У "Шегинях" стоїть 110 авто та 10 автобусів, у "Краківці" – 50 авто та 5 автобусів, а в "Устилузі" – 130 автівок та 10 автобусів. У "Раві-Руській" – 125 авто.



Детальна інфографіка завантаженості українського кордону з Польщею / ДПСУ

На угорському напрямку помітне скупчення лише в пункті "Косину" – 40 авто, тоді як у "Дзвінковому" та "Тисі" черги мінімальні – 20 та 7 машин.



Детальна інфографіка завантаженості українського кордону з Угорщиною / ДПСУ

Кордон зі Словаччиною завантажений помірно. В "Ужгороді" чекають 17 авто, а в "Малому Березному" – лише 15 автівок.



Детальна інфографіка завантаженості українського кордону зі Словацькою Республікою / ДПСУ

На румунській ділянці найбільша черга у "Порубному" – 10 авто. Решта пропускних пунктів – вільні.



Детальна інфографіка завантаженості українського кордону з Румунією / ДПСУ

Повністю вільним залишається кордон з Молдовою.



Детальна інфографіка завантаженості українського кордону з Молдовою/ ДПСУ

Що відомо про пасажиропотік у попередні дні?