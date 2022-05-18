Черги зменшаться, – Кухта дав прогноз щодо ситуації з пальним в Україні

Держава регулює паливний ринок, але ця регуляція є корисною у випадку уникнення зловживань. В певний момент сталось так, що ринкові ціни стали вищими за регульовані і оператори перестали займатися налагодженням логістики, щоб завезти паливо у достатній кількості.

Про це 24 каналу повідомив ексвиконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта. Він також додав, що у комбінації з розбомбленим нафтопереробним заводом, виявилось, що ми отримали величезний дефіцит на ринку пального.

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Саме тому, уряд відпустив регулювання, гадаю, що у якийсь момент його повернуть. Але я вважаю, що його потрібно повертати так, аби не заважати ринку працювати,

– переконаний Кухта.

За його словами, наші потреби забезпечують оператори приватні, а не держава. Завдання держави – допомагати ринку, а не заважати йому.

Чому стався дефіцит пального в Україні

"Ситуація з логістикою палива в Україну дуже важка і залишатиметься такою до кінця війни. Адже ніхто не розраховував на закриті порти, на відсутність постачання з білоруського ринку. На разі, у нас залишився один канал постачання – західний кордон", – пояснює Павло Кухта.

На думку ексвиконувача обов'язків міністра економіки, ті країни, що можуть нам постачати паливо таким чином – просто були не готові до такого, ринок не розрахований на такі варіанти поставок. Плюс, багато європейських нафтопереробних заводів заточені на переробку російської нафти. На переналаштування всіх процесів також має пройти певний час, додає він.

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Так само введення нафтового ембарго може погіршити паливну кризу. З одного боку – нам потрібно швидко відрізати канали заробітку Росії, а з іншого – цю кризу ми так само відчуємо,

– говорить експерт.

Прогноз щодо ситуації на паливному ринку

Я не прихильник державного регулювання, але вважаю, що на час війни – вищі державні ціни за ринкові – мають сенс, як спосіб не давати місця зловживанням, переконаний Кухта.

Поступово паливна ситуація покращуватиметься, але не можна сказати, що одразу бензин чи дизель з'явиться на заправках у необмеженій кількості, але відкритих заправок побільшає,

– прогнозує ексвиконувач обов'язків міністра економіки.

Допустимий літраж пального в одне авто також збільшиться, тим самим – зменшаться черги.

Коли чекати покращення ситуацій на заправках – дивіться відео