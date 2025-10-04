У Чернігові чули вибух: над містом фіксували ворожі безпілотники
- У Чернігові вночі 4 жовтня пролунав вибух після оголошення тривоги через загрозу ворожих безпілотників.
- Станом на 01:57 тривога тривала, але про наслідки вибуху місцева влада поки що не повідомляла.
У Чернігові вночі 4 жовтня пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Чернігові?
Тривогу у Чернігівському районі оголосили ще о 22:09 3 жовтня. Уже о 00:55 4 жовтня Повітряні сили попередили про БпЛА над Черніговом, які летять з півночі та півдня.
Вибух у Чернігові пролунав о 01:47, про що написало Суспільне.
У Чернігові було чутно вибух,
– повідомили місцеві кореспонденти.
Станом на 01:57 тривога у Чернігівському районі триває. Про наслідки вибуху у Чернігові місцева влада поки що нічого не повідомляла.
Де лунали вибухи в Україні ще останнім часом?
Пізно ввечері 3 жовтня вибух чули у Сумах. До цього Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіабомб ворогом по області.
До цього вибухи лунали у Павлограді, що в Дніпропетровській області. Моніторингові канали припускали, що Росія могла вдарити по місту "Іскандером".
Окрім того, гучно було у Дніпрі. Місто атакували ворожі безпілотники.