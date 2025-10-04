У Чернігові вночі 4 жовтня пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Тривогу у Чернігівському районі оголосили ще о 22:09 3 жовтня. Уже о 00:55 4 жовтня Повітряні сили попередили про БпЛА над Черніговом, які летять з півночі та півдня.

Вибух у Чернігові пролунав о 01:47, про що написало Суспільне.

У Чернігові було чутно вибух,

– повідомили місцеві кореспонденти.

Станом на 01:57 тривога у Чернігівському районі триває. Про наслідки вибуху у Чернігові місцева влада поки що нічого не повідомляла.

