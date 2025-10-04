В Чернигове ночью 4 октября прогремел взрыв. До этого в городе объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Тревогу в Черниговском районе объявили еще в 22:09 3 октября. Уже в 00:55 4 октября Воздушные силы предупредили о БПЛА над Черниговом, которые летят с севера и юга.

Взрыв в Чернигове прогремел в 01:47, о чем написало Суспильне.

В Чернигове был слышен взрыв,

– сообщили местные корреспонденты.

По состоянию на 01:57 тревога в Черниговском районе продолжается. О последствиях взрыва в Чернигове местные власти пока ничего не сообщали.

