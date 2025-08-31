У Чернігові пролунав вибух вдень 31 серпня. Однак його причина залишається невідомою.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили о 11:13. Вже близько 11:21 з'явилася інформація про те, що на Чернігівщині помічено російські БпЛА. Для їх збиття було залучено засоби.

Вибух у Чернігові пролунав близько 12:19. Однак його точна причина залишається невідомою. Наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.

