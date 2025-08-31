У Чернігові пролунали вибухи
- Вибух у Чернігові пролунав близько 12:19, причина залишається невідомою.
- Повітряну тривогу оголошено о 11:13, помічено російські БпЛА.
У Чернігові пролунав вибух вдень 31 серпня. Однак його причина залишається невідомою.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Чернігові?
Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили о 11:13. Вже близько 11:21 з'явилася інформація про те, що на Чернігівщині помічено російські БпЛА. Для їх збиття було залучено засоби.
Вибух у Чернігові пролунав близько 12:19. Однак його точна причина залишається невідомою. Наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.
Які регіони атакувала Росія у ніч на 31 серпня?
Вже вранці 31 серпня росіяни вдарили по Ніжину "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки постраждало підприємство критичної інфраструктури. Унаслідок цього в місті наразі немає води та світла.
Також окупаційні війська вдарили по енергооб'єктах ДТЕК на Одещині. Внаслідок цього без електропостачання залишилися 29 тисяч абонентів.
Крім того, у ночі лунали вибухи і в Павлограді на Дніпропетровщині. В напрямку міста рухалися російські БпЛА.