31 серпня, 12:22
2

У Чернігові пролунали вибухи

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Вибух у Чернігові пролунав близько 12:19, причина залишається невідомою.
  • Повітряну тривогу оголошено о 11:13, помічено російські БпЛА.

У Чернігові пролунав вибух вдень 31 серпня. Однак його причина залишається невідомою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили о 11:13. Вже близько 11:21 з'явилася інформація про те, що на Чернігівщині помічено російські БпЛА. Для їх збиття було залучено засоби.

Вибух у Чернігові пролунав близько 12:19. Однак його точна причина залишається невідомою. Наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.

Які регіони атакувала Росія у ніч на 31 серпня?

  • Вже вранці 31 серпня росіяни вдарили по Ніжину "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки постраждало підприємство критичної інфраструктури. Унаслідок цього в місті наразі немає води та світла.

  • Також окупаційні війська вдарили по енергооб'єктах ДТЕК на Одещині. Внаслідок цього без електропостачання залишилися 29 тисяч абонентів.

  • Крім того, у ночі лунали вибухи і в Павлограді на Дніпропетровщині. В напрямку міста рухалися російські БпЛА.