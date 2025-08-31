Пізніше БпЛА змінили курс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

У Павлограді, що у Дніпропетровській області, чули вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного о 00:18.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів на Дніпропетровщині курсом на Дніпро о 00:17.

О 00:27, вже після вибухів, у Повітряних силах додали, що на Дніпропетровщині російські дрони змінили курс на південь.