Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про масована атаку дронів на Чорноморськ?

Російські окупанти спрямували близько 15 "Шахедів" у напрямку Чорноморська. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Пізніше вони уточнили, що дрони, йморно, оминають місто. Одеська ж область і надалі перебуває під атакою БпЛА з Чорного моря.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що у Чорноморську виникли проблеми з елекропостачанням. Також пишуть, що у місті зникла вода.

Що відомо про попередню масовану атаку на Україну?