Знущалася та кидала об підлогу: 6-річна дівчинка жорстоко вбила маленького собаку в Чернівцях

У Чернівцях шестирічна дівчинка проникла на терасу чужого будинку та вбила маленького собаку. До цього дитина знущалася з пса.

Дівчинка знущалася з собаки двадцять хвилин. Вона кидала його об підлогу та била ногою по голові. Внаслідок цього тварина загинула. Про це повідомили зоозахисники UAnimals.

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Що загрожує дитині за вбивство собаки

UAnimals звернулися до поліції стосовно вбивства собаки та підготували заяву-повідомлення в Службу у справах дітей.

Шестирічна дівчинка була без нагляду, і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки,

– заявили зоозахисники.

Також вони закликали правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми.



Шестирічна дівчинка вбила собаку / фото UAnimals



Дитина знущалася з пса / фото UAnimals



У Чернівцях дитина жорстоко вбила пса / фото UAnimals

Інші жорстокі вбивства тварин

На залізничному вокзалі у Львові нетверезий чоловік цькував свого собаку на пасажирів. Правоохоронцю довелось вистрелити у вівчарку.

Жителька Тарутинської громади звернулась до поліції й повідомила, що хтось жорстоко вбив її домашніх улюбленців. Вже за кілька годин правоохоронці встановили причетну до злочину особу.

Крім того, після того, як окупанти залишили Київську область, виявилось, що російська армія жорстоко поводиться не лише з цивільними, жінками та дітьми, а й з тваринами.

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