Брак зброї дається взнаки: британська розвідка розповіла, чим і чому Росія тепер б'є по Україні

У ніч проти 9 травня російські загарбники "привітали" українців із сакральним для Путіна Днем перемоги. Тоді кораблі Чорноморського флоту Росії здійснили пуски восьми крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS.

Як зазначили британські розвідники, це було лише друге застосування такого типу ракет з боку ворога, зафіксоване з 9 березня.

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Натомість до березня російський флот часто запускав SAGARIS. Ймовірно, Росія тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

Яку мету переслідує Росія

Розвідники стверджують, що у короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає LACM як ключовий засіб для завдання ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів.

Проте у більш стратегічному плані Росія також розглядає звичайні SAGARIS та інші LACM як такі, що відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували,

– наголосили розвідники.

Ворог змінив тактику

Російські військові наприкінці квітня розпочали нову хвилю масованих ракетних атак проти України, а також завдають ударів "Шахедами". Зараз Росія атакує Україну ракетами як з моря, так і з повітря. Крім того, прифронтові міста та села Україна потерпають від нової загрози з боку Росії. Мовиться про керовані авіабомби (КАБ). Росія модернізувала свої бомби, зробивши їх крилатими.

Щоб ліквідувати цю загрозу, Україні потрібні західні винищувачі, зокрема F-16.

До такої тактики ворог вдався після того, як провалив кампанію масованих ударів по енергосистемі України.